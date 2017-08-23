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Леонид Слуцкий: Мы играли молодежным составом против серьезной команды

Источник:  Hull Daily MailКомментарии

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Донкастер Роверс» (0:2) в матче 1/32 финала Кубка английской лиги.

– Это был невероятный матч, мы играли молодежным составом против серьезной команды Первой лиги. У 90% наших игроков это был первый их серьезный матч, потому они нервничали, – приводит слова Слуцкого Hull Daily Mail. – Некоторые игроки тренируются в первой команде, но я доволен игрой в целом.

Думаю, мы играли самой молодой командой в истории «Халла». Теперь мы должны думать о пятнице (игра с «Болтоном» - прим. Ред.).

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