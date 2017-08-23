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Криштиану Роналду: Несправедливость никогда не сломает меня

Источник:  RT на русскомКомментарии

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду прокомментировал решение Административного трибунала по спорту (TAD) отклонить апелляцию клуба на пятиматчевую дисквалификацию португальца за толчок арбитра и красную карточку.

«Очередное непонятное решение, – приводит слова Роналду RT на русском. – Но несправедливость никогда не сломает меня. Я всегда буду возвращаться только сильнее. Спасибо тем, кто поддержал меня».

Напомним, Роналду был удален на 82-й минуте первого матча за Суперкубок Испании против «Барселоны» за вторую желтую карточку. После эпизода португалец толкнул судью, за что впоследствии был дисквалифицирован на пять матчей.
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