Криштиану Роналду: Несправедливость никогда не сломает меня
Источник: RT на русскомКомментарии
Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду
прокомментировал решение Административного трибунала по спорту (TAD) отклонить
апелляцию клуба на пятиматчевую дисквалификацию португальца за толчок арбитра и
красную карточку.
«Очередное непонятное решение, – приводит слова Роналду RT на
русском. – Но несправедливость никогда не сломает меня. Я всегда буду
возвращаться только сильнее. Спасибо тем, кто поддержал меня».
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