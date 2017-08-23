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Люсьен Фавр: Балотелли играл плохо, и я должен был заменить его раньше

Источник:  Газета.RuКомментарии

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр раскритиковал форварда Марио Балотелли после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Наполи» (0:2).

– Марио играл плохо, и я должен был заменить его раньше, – приводит слова Фавра «Газета.Ru». – Я говорю то, что вижу, он был недостаточно хорош сегодня.

«Наполи» – сильная команда. Тактически и физически они были великолепны сегодня. С того момента, как мы получили их в соперники, я знал, что будет очень сложно. Лига Европы – подходящий уровень для «Ниццы», и это будет сложный турнир.

Напомним, футболисты «Наполи» по сумме двух встреч (4:0) обыграли «Ниццу» и вышли в групповой этап турнира.

Матч

Ницца - Наполи - 0:2 (0:0)

Голы

Кальехон 48 (0:1). Инсинье 89 (0:2).

Состав

Ницца: Кардинале, Суке, Данте, Жалле, Ле Маршан, Вальтер (Марсель, 79), Сери, Тамез (Лис-Мелу, 66), Снейдер, Сан-Максимен, Балотелли (Ганаго, 77)

Наполи: Рейна, Хюсай, Кулибали, Гулам, Альбиоль, Гамшик (Зелински, 63), Жоржиньо (Диавара, 85), Аллан (Рог, 71), Кальехон, Мертенс, Инсинье

Предупреждения:

Сери, 7; Лис-Мелу, 82 - Кулибали, 84

Судья:

Дамир Скомина (Словения)

Место и дата

22 августа 21:45, Альянц Ривьера, Текстовая трансляция

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