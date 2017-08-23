Люсьен Фавр: Балотелли играл плохо, и я должен был заменить его раньше

Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр раскритиковал форварда Марио Балотелли после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Наполи» (0:2).

– Марио играл плохо, и я должен был заменить его раньше, – приводит слова Фавра «Газета.Ru». – Я говорю то, что вижу, он был недостаточно хорош сегодня.

«Наполи» – сильная команда. Тактически и физически они были великолепны сегодня. С того момента, как мы получили их в соперники, я знал, что будет очень сложно. Лига Европы – подходящий уровень для «Ниццы», и это будет сложный турнир.

Напомним, футболисты «Наполи» по сумме двух встреч (4:0) обыграли «Ниццу» и вышли в групповой этап турнира.