Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Официально: Форвард «Лилля» Эдер стал игроком «Локомотива»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии
Эдер
ЭдерФото: Gettyimages.ru

Форвард «Лилля» и сборной Португалии Эдер на правах аренды перешел в «Локомотив», сообщает официальный сайт железнодорожников.

Подписание соглашения с 29-летним нападающим состоялось в Риме, где ранее футболист прошел медосмотр. В «Локомотиве» Эдер будет выступать под 24-м номером.

«Не секрет, что мы нуждались в усилении атакующей линии, – заявил Илья Геркус, президент «Локомотива». – Поиск нападающего с нашей стороны я бы назвал тщательным, а требования - самыми высокими. Эдер - форвард с необходимыми «Локомотиву» качествами. Он прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне. Наша команда усилена действующим чемпионом Европы. Впереди насыщенный увлекательный сезон, и мы желаем Эдеру больших успехов в «Локо»!         

В минувшем сезоне португалец в составе «Лилля» принял участие в 37 матчах, забил 7 мячей, отдал 5 результативных передач и заработал 3 желтых карточки.

В составе сборной Португалии Эдер провел 33 матча и забил 4 гола. Звездным часом нападающего стал финал Евро-2016. Именно Эдер забил победный гол в дополнительное время матча с Францией и принес Португалии первый титул чемпионов Европы в истории.

«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Эдер: Постараюсь оправдать ожидания болельщиков «Локо»Новичок «Локомотива» Эдер поделился впечатлением от своего перехода в российскую команду.«Локомотив» берет форварда сборной Португалии Эдера в аренду на годФорвард «Лилля» и сборной Португалии Эдер на правах аренды перейдет в «Локомотив», сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендовал чемпиона Европы. Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Худт перешел из «Лацио» в «Саутгемптон»Центральный защитник Уэсли Худт покинул «Лацио» и стал игроком «Саутгемптона» об этом сообщает официальный сайт английского клуба.«Ростов» расторг контракт с Препелицэ«Ростов» объявил о том, что клуб покинул румынский полузащитник Андрей Препелицэ
Футбол
Джорджевич стал автором лучшего гола 7-го тура РФПЛ
Футбол
«Халл» Слуцкого проиграл «Донкастеру» и вылетел из Кубка лиги
Футбол
«Олимпиакос» победил «Риеку» и пробился в групповой турнир Лиги чемпионов
Футбол
«Севилья» по сумме двух матчей обыграла «Истанбул Башакшехир» и вышла в групповой турнир Лиги чемпионов
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Лилль
Лиллькалендарьстатистика
Лопеш Эдер
Лопеш Эдервсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы