Официально: Форвард «Лилля» Эдер стал игроком «Локомотива»

Форвард «Лилля» и сборной Португалии Эдер на правах аренды перешел в «Локомотив», сообщает официальный сайт железнодорожников.

Подписание соглашения с 29-летним нападающим состоялось в Риме, где ранее футболист прошел медосмотр. В «Локомотиве» Эдер будет выступать под 24-м номером.

⚡️ Официально: Автор победного мяча в финале Чемпионата Европы Эдер Лопес – игрок «Локо»!

✌🏻Нападающий будет выступать под 24-м номером pic.twitter.com/Ok63xy9pHw — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 22 августа 2017 г.

«Не секрет, что мы нуждались в усилении атакующей линии, – заявил Илья Геркус, президент «Локомотива». – Поиск нападающего с нашей стороны я бы назвал тщательным, а требования - самыми высокими. Эдер - форвард с необходимыми «Локомотиву» качествами. Он прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне. Наша команда усилена действующим чемпионом Европы. Впереди насыщенный увлекательный сезон, и мы желаем Эдеру больших успехов в «Локо»!

В минувшем сезоне португалец в составе «Лилля» принял участие в 37 матчах, забил 7 мячей, отдал 5 результативных передач и заработал 3 желтых карточки.

В составе сборной Португалии Эдер провел 33 матча и забил 4 гола. Звездным часом нападающего стал финал Евро-2016. Именно Эдер забил победный гол в дополнительное время матча с Францией и принес Португалии первый титул чемпионов Европы в истории.

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