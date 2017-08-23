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Эдер: Постараюсь оправдать ожидания болельщиков «Локо»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Новичок «Локомотива» Эдер поделился впечатлением от своего перехода в российскую команду.

– Я счастлив стать частью «Локомотива», – приводит слова Эдера официальный сайт железнодорожников. – Последние дни находился в ожидании, торопил момент, и во вторник все решилось. Я прошел медосмотр, затем с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом «Локомотива». Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: «Все правильно, едем в Россию». И я поставил подпись.

– В чемпионате России к тебе будет приковано особое внимание. Не в каждой команде чемпион Европы.
– Постараюсь оправдать ожидания не только болельщиков «Локо», но и сборной Португалии. Приятно было узнать, что в России симпатизируют моей сборной. В соцсетях мне уже пишут приветствия.

– А что говорили друзья?
– Марко Баша, который выступал за «Локомотив», дал мне представление о команде и советы - как быстрее адаптироваться. В «Локомотиве» у меня уже есть один друг - Ману Фернандеш. Он меня ждет. Ману рассказал, что «Локо» всегда бьется за победу, игроки любят креатив, атаку. Эти отклики подкупают. И я знаю Ману как большого мастера.

– В последнем матче Ману блистал, и голов было немало.
– Я в курсе! Матч со «Спартаком» - дерби, это особенные эмоции. Здорово, что «Локомотив» сейчас в отличном настроении, мне хочется скорее прибыть в команду.

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