Илья Геркус: Эдер – форвард с необходимыми «Локомотиву» качествами
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход
в команду действующего чемпиона Европы, форварда «Лилля» Эдера.
– Не секрет, что мы
нуждались в усилении атакующей линии, – приводит слова Геркуса официальный сайт
железнодорожников. – Поиск нападающего с
нашей стороны я бы назвал тщательным, а требования – самыми высокими.
Эдер – форвард с необходимыми «Локомотиву» качествами. Он
прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне.
Наша команда усилена действующим чемпионом Европы. Впереди насыщенный
увлекательный сезон, и мы желаем Эдеру больших успехов в «Локо»!
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