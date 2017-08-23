Илья Геркус: Эдер – форвард с необходимыми «Локомотиву» качествами

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в команду действующего чемпиона Европы, форварда «Лилля» Эдера.

– Не секрет, что мы нуждались в усилении атакующей линии, – приводит слова Геркуса официальный сайт железнодорожников. – Поиск нападающего с нашей стороны я бы назвал тщательным, а требования – самыми высокими.

Эдер – форвард с необходимыми «Локомотиву» качествами. Он прекрасно зарекомендовал себя на международном уровне.

Наша команда усилена действующим чемпионом Европы. Впереди насыщенный увлекательный сезон, и мы желаем Эдеру больших успехов в «Локо»!