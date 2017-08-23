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Игорь Акинфеев и Виктор Гончаренко обратились к болельщикам (видео)

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев и главный тренер Виктор Гончаренко обратились к болельщикам с призывом поддержать команду в двух заключительных матчах лета 2017 года.

«Дорогие друзья, хочется верить, что на матче с «Янг Бойз», сами прекрасно понимаете, что это ключевой матч для нас, мы увидим полный стадион. Вы знаете, как для футболиста важно, когда на наших секторах, тем более на нашем стадионе трибуны полны. Это питает футболиста энергией и фанатам это нравится. Хочется надеяться, что на нашем стадионе будет аншлаг». 

Хочу также пригласить на матч с «Ахматом», в том году команда называлась «Терек». Все помнят, как мы открывали стадион против них 30-тысячным аншлагом. Поверьте, без вас игра становится намного скучнее.

Искренне прошу вас, как капитан команды и от всего руководства, чтобы вы пришли и поддержали нас в этих двух матчах, они для нас самые решающие и самые важные на этом этапе», – сказал Акинфеев.

«Хотелось бы, чтобы, выбирая между завтрашним нахождением на диване и походом на стадион, все выбрали стадион», – добавил Гончаренко.

Напомним, матч ЦСКА – «Янг Бойз» состоится сегодня, 23 августа и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Янг Бойз»?

Матч

ЦСКА - Янг Бойз

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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