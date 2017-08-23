Чемпион UFC Джонс попался на допинге
Источник: MMA FightingКомментарии
Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сдал допинг-тест, который оказался
положительным, сообщает MMA Fighting.
По информации издания, в допинг-пробе Джонса, которую он
сдал перед победным для себя боем с Даниэлем Кормье за титул чемпиона UFC, обнаружили стероидное вещество
туринабол.
Сообщается, что Джонс вернет чемпионский пояс Кормье, а
также вероятнее всего получит длительную дисквалификацию
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