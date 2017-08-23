Чемпион UFC Джонс попался на допинге

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сдал допинг-тест, который оказался положительным, сообщает MMA Fighting.

По информации издания, в допинг-пробе Джонса, которую он сдал перед победным для себя боем с Даниэлем Кормье за титул чемпиона UFC, обнаружили стероидное вещество туринабол.

Сообщается, что Джонс вернет чемпионский пояс Кормье, а также вероятнее всего получит длительную дисквалификацию