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Чемпион UFC Джонс попался на допинге

Источник:  MMA FightingКомментарии

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс сдал допинг-тест, который оказался положительным, сообщает MMA Fighting.

По информации издания, в допинг-пробе Джонса, которую он сдал перед победным для себя боем с Даниэлем Кормье за титул чемпиона UFC, обнаружили стероидное вещество туринабол.

Сообщается, что Джонс вернет чемпионский пояс Кормье, а также вероятнее всего получит длительную дисквалификацию

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