Сергей Зубов: Ожидали от наших ведущих игроков лучшей игры

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от команды «Куньлунь» (2:4) на старте регулярного чемпионата КХЛ.

– Действительно была неплохая игра, с большим количеством моментов и событий с обеих сторон, – приводит слова Зубова официальный сайт «Сочи». – Мы неудачно сегодня сыграли в большинстве, шансы 5 на 3 даются не всегда и это сыграло злую шутку с нами. Также мы ожидали от некоторых наших ведущих игроков немножко лучшей игры.

Надеюсь, что завтра мы все вместе проснемся и осознаем это, что работать на команду нужно каждому и каждый день, и спрашивать друг с друга.