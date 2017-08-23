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Сергей Зубов: Ожидали от наших ведущих игроков лучшей игры

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от команды «Куньлунь» (2:4) на старте регулярного чемпионата КХЛ.

– Действительно была неплохая игра, с большим количеством моментов и событий с обеих сторон, – приводит слова Зубова официальный сайт «Сочи». – Мы неудачно сегодня сыграли в большинстве, шансы 5 на 3 даются не всегда и это сыграло злую шутку с нами. Также мы ожидали от некоторых наших ведущих игроков немножко лучшей игры.

Надеюсь, что завтра мы все вместе проснемся и осознаем это, что работать на команду нужно каждому и каждый день, и спрашивать друг с друга.

Матч

ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы:

Йип (Кинрэйд, Кейн), 5:06 (0:1 - бол.). Гарбатт 29:46 (1:1 - мен.). Мюттюнен 33:37 (1:2 - мен.). Чипчура 36:29 (1:3). Мюттюнен (Макаров, Сквайрз), 44:17 (1:4). Уэллман (Лапенков, Хохлов), 55:38 (2:4).

Место и дата

22 августа 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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