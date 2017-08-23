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Майк Кинэн: Мы в целом сыграли хорошо во всех компонентах

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Это была хорошая, достаточно упорная игра, – приводит слова Кинэна официальный сайт «Сочи». – Оптимальное начало для нашего долгого семиматчевого выезда. Мы, конечно, будем использовать эту победу для того, чтобы поверить в себя.

Что касается игры, то мы в целом сыграли хорошо во всех компонентах, вратарь действовал просто великолепно. Большую роль сыграли действия в неравных составах, хотя обе команды в итоге забили по голу в меньшинстве, но все-таки наша бригада большинства выполнила свое предназначение и таким образом это оказалось определяющим.

Матч

ХК Сочи - Куньлунь Ред Стар - 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Голы:

Йип (Кинрэйд, Кейн), 5:06 (0:1 - бол.). Гарбатт 29:46 (1:1 - мен.). Мюттюнен 33:37 (1:2 - мен.). Чипчура 36:29 (1:3). Мюттюнен (Макаров, Сквайрз), 44:17 (1:4). Уэллман (Лапенков, Хохлов), 55:38 (2:4).

Место и дата

22 августа 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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