Майк Кинэн: Мы в целом сыграли хорошо во всех компонентах

Главный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

– Это была хорошая, достаточно упорная игра, – приводит слова Кинэна официальный сайт «Сочи». – Оптимальное начало для нашего долгого семиматчевого выезда. Мы, конечно, будем использовать эту победу для того, чтобы поверить в себя.

Что касается игры, то мы в целом сыграли хорошо во всех компонентах, вратарь действовал просто великолепно. Большую роль сыграли действия в неравных составах, хотя обе команды в итоге забили по голу в меньшинстве, но все-таки наша бригада большинства выполнила свое предназначение и таким образом это оказалось определяющим.