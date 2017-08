«Бостон» объявил о переходе Ирвинга

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг перешел в «Бостон Селтикс», сообщает официальный сайт НБА.

В обмен на 25-летнего баскетболиста «Кавальерс» получили Айзея Томаса, Джея Краудера и Анте Жижича, а также пик первого раунда драфта-2018.

