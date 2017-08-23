«Бостон» объявил о переходе Ирвинга
Разыгрывающий
защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг перешел в «Бостон Селтикс», сообщает
официальный сайт НБА.
В обмен на 25-летнего баскетболиста «Кавальерс» получили Айзея Томаса, Джея Краудера и Анте Жижича, а также пик первого раунда драфта-2018.
We have acquired four-time All-Star @KyrieIrving in a trade with the @cavs.— Boston Celtics (@celtics) 23 августа 2017 г.
📝: https://t.co/BsoQtsX2FD pic.twitter.com/TqYQnXsYwy
«Кайри – один из лучших игроков НБА, - заявил Дэнни Айнг, президент «Селтикс». – Он чемпион НБА, олимпийский чемпион и четырехкратным участник матча всех звезд НБА. Он очень много достиг для своих лет»
Ранее американские СМИ заявили, что Ирвинг принял решение
покинуть «Кливленд» из-за разногласий Леброном Джеймсом.
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