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«Бостон» объявил о переходе Ирвинга

Источник:  Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)Комментарии

Разыгрывающий защитник «Кливленд Кавальерс» Кайри Ирвинг перешел в «Бостон Селтикс», сообщает официальный сайт НБА.

В обмен на 25-летнего баскетболиста «Кавальерс» получили Айзея Томаса, Джея Краудера и Анте Жижича, а также пик первого раунда драфта-2018.

«Кайри – один из лучших игроков НБА, - заявил Дэнни Айнг, президент «Селтикс». – Он чемпион НБА, олимпийский чемпион и четырехкратным участник матча всех звезд НБА. Он очень много достиг для своих лет»

Ранее американские СМИ заявили, что Ирвинг принял решение покинуть «Кливленд» из-за разногласий Леброном Джеймсом.

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