ЛЧ. Раунд плей-офф. ЦСКА примет «Янг Бойз», «Ливерпуль» – «Хоффенхайм» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Лига чемпионов. Квалификация
Раунд плей-офф
Ответные матчи
Матч
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
23 августа 21:45, Энфилд, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 августа 21:45, Паркен, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 августа 21:45, Эден Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 августа 21:45, Стяуа, Онлайн-трансляция
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