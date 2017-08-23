КХЛ. «Металлург» – «Автомобилист», «Локомотив» – ЦСКА и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
23 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 августа 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 августа 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
23 августа 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
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