Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КХЛ. «Металлург» – «Автомобилист», «Локомотив» – ЦСКА и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Металлург Мг - Автомобилист

Место и дата

23 августа 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

Матч

Лада - Трактор

Место и дата

23 августа 18:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция

Матч

Локомотив - ЦСКА

Место и дата

23 августа 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

Матч

СКА - Слован

Место и дата

23 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо - Витязь

Место и дата

23 августа 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Мн - Йокерит

Место и дата

23 августа 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Майк Кинэн: Мы в целом сыграли хорошо во всех компонентахГлавный тренер «Куньлуня» Майк Кинэн поделился впечатлениями от победы над «Сочи» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Сломанная челюсть и гол с вбрасывания. Яркие моменты старта КХЛ (видео)Сломанная челюсть и гол с вбрасывания. Яркие моменты старта КХЛ (видео)«Советский спорт» собрал самые зрелищные моменты игрового дня регулярного чемпионата КХЛ.Игорь Захаркин: В начале встречи чувствовалось нервное состояние игроковГлавный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал победу своей команды над «Северсталью» (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.КХЛ. «Сибирь» обыграла «Спартак», «Салават Юлаев» победил «Адмирал» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».«Куньлунь» на выезде обыграл «Сочи»Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Куньлуня».
Футбол
Роман Широков: Каррера рискует не дотянуть до старта в Лиге чемпионов
Футбол
«Спартак» предложил за Ньянга 23 млн, но игрок вновь отказался от переезда в Москву
Футбол
Гол Мусы помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд Юнайтед» в Кубке английской лиги
Футбол
Джорджевич стал автором лучшего гола 7-го тура РФПЛ
все новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости