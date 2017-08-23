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ЦСКА – «Янг Бойз». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с швейцарской командой «Янг Бойз».

Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 21:45 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче армейцы переиграли подопечных Ади Хюттера со счетом 1:0.

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Матч

ЦСКА - Янг Бойз

Место и дата

23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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