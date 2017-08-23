ЦСКА – «Янг Бойз». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)

читайте также

ЛЧ. Раунд плей-офф. ЦСКА примет «Янг Бойз», «Ливерпуль» – «Хоффенхайм» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Игорь Акинфеев и Виктор Гончаренко обратились к болельщикам (видео) Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев и главный тренер Виктор Гончаренко обратились к болельщикам с призывом поддержать команду в двух заключительных матчах лета 2017 года.

Люсьен Фавр: Балотелли играл плохо, и я должен был заменить его раньше Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр раскритиковал форварда Марио Балотелли после ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Наполи» (0:2).

Станимир Стойлов: Победа над «Селтиком» – это уже огромное достижение для нас Главный тренер «Астаны» Станимир Стойолов прокомментировал победу над «Селтиком» (4:1) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.