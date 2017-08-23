ЦСКА – «Янг Бойз». Начало текстовой трансляции в 21:45 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
ЦСКА сыграет с швейцарской командой «Янг Бойз».
Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в
21:45 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в первом матче армейцы переиграли подопечных Ади Хюттера со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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