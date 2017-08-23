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«Локомотив» подписал чемпиона Европы, «Астана» переиграла «Селтик» в ЛЧ и 3-е кряду поражение Слуцкого в Англии. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

Форвард «Лилля» и сборной Португалии, автор победного мяча в ворота Франции в финале чемпионата Европы Эдер стал игроком «Локомотива».

Португалец уже пообещал постараться оправдать ожидания болельщиков московского клуба.

«Астана» обыграла «Селтик» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

В параллельных играх «Ницца» переиграла «Наполи», «Севилья» сыграла вничью с «Истанбулом», «Олимпиакос» обыграл «Риеку».

«Халл Сити» Леонида Слуцкого потерпел третье поражение кряду, на этот раз в Кубке английской лиги. 

Другой экс-армеец Ахмед Муса помог «Лестеру» разгромить «Шеффилд Юнайтед». 

Московский «Спартак» увеличил предложение по М'Байе Ньянгу, но француз вновь ответил отказом на переезд в Россию. 

Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс попался на допинге.

Арбитражный суд отклонил апелляцию «Реала» на дисквалификацию Криштиану Роналду.

Видео дня: Игорь Акинфеев и Виктор Гончаренко обратились к болельщикам

Цитата дня: «Каррера рискует не дотянуть до старта в Лиге чемпионов», – Роман Широков.

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