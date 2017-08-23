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Алексей Еськов: Самедов пытался меня обмануть

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Главный арбитр матча седьмого тура российской премьер-пиги «Спартак» — «Локомотив» (3:4) Алексей Еськов поделился впечатлениями о матче и прокомментировал удаление полузащитника красно-белых Александра Самедова.

«Момент, приведший к удалению Самедова, динамичный, и в этой ситуации игрок «Спартака» пытался ввести меня в заблуждение. Я незамедлительно показал ему карточку, убедившись, что контакта с защитником не было. Прекрасно понимаю, почему фол Миранчука вызвал большой резонанс. Два игрока пытались бороться за мяч, первым успел спартаковец, фазы полета не было, и в последний момент Алексей сгибал ногу. Момент сложный, и, если посмотреть множество повторов, наверное, можно говорить о более серьезном наказании.

На стадионе была прекрасная атмосфера, поскольку обе команды играли в атакующий футбол. Только позитивные эмоции после матча. Московские дерби всегда запоминаются, поэтому готовились и серьезно настраивались», — заявил Еськов в эфире «Матч ТВ».

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