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Сергей Юран: «Спартаку» нужно усиление

Источник:  Rusfootball.infoКомментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Юран поделился мнение о старте красно-белых в текущем сезоне.

– С чем связываете неудачный старт «Спартака»?
– Я думаю, дело в психологии игроков. Стали чемпионами, Суперкубок добавил мыслей, что мы так же будем выигрывать, так же все будет получаться, - приводит слова Юрана Rusfootball - Но надо забыть тот сезон и также начинать пахать с нуля. Тогда сказка будет продолжаться. Надеюсь, что Каррерой будут сделаны поправки. Ментальность у нас такая – на классе будем выигрывать. Но ее надо чем-то подкреплять.

– В какие линии «Спартаку» нужно усиление?
– Центр защиты точно, линия атаки, может и центр полузащиты. Центральную ось для игры в трех турнирах нужно усиливать, подкреплять скамейкой.

– Нет ли у вас опасений перед стартом Лиги чемпионов?
– Сложно будет. Но футболисты собраны опытные, поигравшие в сборных, в Европе. Важно, как тренер сработает, потому что выходит на первый план тактика. Есть домашние матчи, выездные, разные соперники, сильные и слабые стороны команд – это тренерское дело.

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