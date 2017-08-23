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Губернатор Волгоградской области: «Ротор» должен закрепиться в ФНЛ

Источник:  ТАССКомментарии

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров выразил надежду, что «Ротор» сможет закрепиться в ФНЛ.

«Нужно отметить, что «Ротор» проделал определенные шаги, постепенно поднявшись из КФК в ФНЛ. Задача, которая стоит перед командой, - закрепиться в первой лиге, исключительно опираясь на воспитанников волгоградского футбола. Преждевременно говорить, что через какое-то определенное время «Ротор» должен вернуться в премьер-лигу. Уверен, что первая лига - очень непростой турнир, который требует мобилизации и ресурсов.

Будем рассчитывать на то, что в рамках игры в первой лиге сформируется мощный костяк, который со временем будет способен играть в премьер-лиге. Но вообще перед клубом стоит задача выхода в премьер-лигу», - цитирует Бочарова ТАСС.

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