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Александр Климкин: Спиридонов не приживется в «Зените»

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Александр Климкин поделился мнением о доигровщике «Енисея» Алексее Спиридонове.

«Я хорошо отношусь к Алексею. Мы с ним иногда общаемся. Мое мнение — выходки на площадке мешают команде. Может быть, они помогают конкретному игроку завестись, но остальной команде вредят. К тому же Спиридонов — заядлый фанат московского «Спартака». В «Зените» он не приживется!» — приводит слова Климкина «Спорт день за днем».

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