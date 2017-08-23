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Борис Михайлов: «Салават» и «Авангард» могут стать лидерами Востока

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился впечатлениями от старта 10-го сезона КХЛ.

«ЦСКА был не совсем готов к матчу на Кубок открытия? Во-первых, по первому матчу не надо делать никаких глобальных выводов. Во-вторых, можно согласиться с тем, что именно на первых минутах ЦСКА допустил несколько грубых ошибок, получил невынужденное удаление. Наверное, такой старт стоил «армейцам» Москвы кубка открытия. Я увидел ряд хоккеистов, которые не сыграли в свою силу. Но в клубе много новых лиц, им нужно время для притирки.

Теперь, судя по результату, тренеры получают возможность произвести какие-то перестановки, дать шанс тому же Окулову, другим игрокам. Вот это и есть спортивный принцип. Что понравилось в дерби? Хороший настрой большинства игроков ЦСКА, которые показали отнюдь не летний хоккей. Ну и, безусловно, атмосфера на трибунах, ей хоккейный Санкт-Петербург славится.

Фраза Зимина о том, что в России не любят богатых и благополучных? Мы говорим о спорте, о хоккее, а не о менталитете. Так и хочется спросить: а как же, например, Санкт-Петербург?! В Северной столице есть СКА, который не отнести к бедным и неблагополучным, но который играет при постоянных аншлагах. Думаю, здесь идет речь скорее о вечных спартаковско-»армейских» московских разборках. У «Спартака» пока, увы, нет результата, а потому наши уважаемые красно-белые друзья и уходят в философские вопросы. Красно-белые не впечатлили и на Кубке мэра. Желаю «Спартаку» успехов, хорошей посещаемости, но, боюсь, соседей ждет трудный сезон.

Ярко стартовали омские шведы, обеспечившие победный результат в матче с Ригой. Омск провел интересную селекцию, намерен присмотреться и к шведскому звену, и ко всей команде. С победы начала и Уфа, что тоже не сюрприз. «Салават» и «Авангард» прилично укрепились и могут стать новыми лидерами Восточной конференции. Впрочем, и «Магнитка» с Казанью свои позиции просто так не отдадут. Так что на Востоке все очень непредсказуемо», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.

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