Александр Горшков: У «Адмирала» видно настрой и желание

Нападающий «Адмирала» Александр Горшков поделился впечатлениями от стартового матча сезона КХЛ против «Салавата Юлаева».

«Начали хорошо, особенно первый период провели здорово, сумели открыть счет, чего не делали очень давно. Практически всю предсезонку отыгрывались. Игра была очень хорошей. Все бились, старались, мне очень понравилось, и не потому что я забил, а потому что было видно желание победить, настрой, у нас многое получалось, все были друг за друга, за команду. Чуть-чуть не хватило. Они забили вторую шайбу, а мы нет. Не хватило реализации, при счете 1:1 игра шла до гола.

Если сравнивать сегодняшний матч с предсезонными, то, можно сказать, сегодня было все по другому: другие эмоции, другой настрой. Начался сезон, теперь мы играем за очки, которые идут в таблицу. Все это понимают.

Тренер после матча сказал, что игра была хорошая, молодцы в плане самоотдачи, но ошибки есть, и их нужно исправлять. Если дальше будем так же играть, то все у нас будет хорошо, будут победы», — цитирует Горшкова официальный сайт клуба.