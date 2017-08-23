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Андрей Назаров: Нужно отдать должное «Амуру»

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров  прокомментировал победу над «Амуром» со счетом 2:0.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые пришли на игру и здорово болели за нас. К игре готовились очень серьезно. Просмотрели много матчей. «Амур» неплохо провел предсезонные турниры. Много матчей выиграл. Мы приблизительно знали, как будет играть соперник. В первом периоде что-то получалось, а что-то и нет. Очень рад победе.

Почему начало матча получилось немного скомканным? У нас сразу пошли удаления. Это от большого желания сыграть хорошо. Где-то были ненужные столкновения. Хотя сопернику надо отдать должное», — цитирует Назарова пресс-служба клуба.

Матч

Нефтехимик - Амур - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Порядин (Авцин), 22:25 (1:0). Пиганович (Секстон, Сергеев), 41:56 (2:0 - бол.).

Место и дата

22 августа 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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