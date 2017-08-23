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Валерий Каменский: Пока не видно, чем ЦСКА Никитина отличается от ЦСКА Квартального

Источник:  ИзвестияКомментарии

Олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал победу СКА над ЦСКА в первом матче КХЛ.

«Игра была равная, но хоккеисты ЦСКА переволновались из-за того, что это был их первый матч в нынешнем составе. Обе команды могли победить, но в итоге СКА реализовал свои моменты, а ЦСКА — нет. И вратарь Микко Коскинен сыграл лучше Ильи Сорокина. До Олимпиады еще полгода, а сезон в КХЛ только начался. Летний хоккей — это одно, а что будет, когда ребята втянутся и поймают игровой ритм, — другое. Пройдет время, и хоккеисты начнут показывать свой максимальный уровень.

Пока трудно сказать по одному матчу, чем ЦСКА Никитина отличается от ЦСКА Квартальнова. Предсезонные игры — не лучший ориентир для таких выводов. Но ни один тренер не хочет повторяться, поэтому наверняка дальше нас ждут изменения. Каждый пытается взять лучшее от предшественника и добавить что-то свое», — цитируют Каменского «Известия».

Матч

СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы:

Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).

Место и дата

21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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