Рафаил Ишматов: СКА будет не хватать Дадонова и Шипачева
Заслуженный тренер России Рафил Ишматов прокомментировал победу СКА над ЦСКА в матче за Кубок открытия.
«Это две равные по составу команды, но только с точки зрения имен. В ЦСКА еще
не сложилась команда, поскольку летом ее состав очень серьезно обновился. СКА
все же имеет постоянный костяк — выработанное за последние три-четыре года
«чувство друг друга» сделало ту разницу, которая и отобразилась в счете на
табло. И эта сыгранность пока позволяет пережить отъезд Дадонова и Шипачева,
хотя этих игроков питерцам все равно будет не хватать. Не так просто сделать
столь мощную тройку, какая была у Вадима и Евгения сначала с Панариным, а потом
с Гусевым.
Никитин? Сложно говорить о каком-то индивидуальном стиле тренера в топ-клубе уровня ЦСКА. Большой бюджет и большие деньги, вкладывающиеся в комплектацию состава, налагают свой отпечаток и на игру. На тренера оказывается давление сверху, что не позволяет ему ставить более-менее рискованный и зрелищный хоккей. А ведь именно в больших клубах и проявляется игровое видение главного тренера, но амбиции ЦСКА могут заставить Никитина упрощать тактику и избирать более надежную игру с точки зрения результата, без каких-то рисковых кадровых или тактических решений.
Капризов сыграл хорошо — видно, что он берет на себя лидерские функции. Но важно, чтобы он продолжал играть и расти в мастерстве. Поэтому нужно, чтобы Кирилл имел стабильно по 16-18 минут игрового времени в матче. Здесь может стать проблемой излишне широкая обойма высококлассных хоккеистов в ЦСКА. Такая глубина состава может пойти на пользу, но бывали случаи, когда она разваливала коллектив», — цитируют Ишматова «Известия».
Матч
СКА - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы:
Херсли (Дацюк), 3:21 (1:0 - бол.). Прохоркин (Гусев), 9:48 (2:0). Григоренко (Капризов), 24:17 (2:1). Ковальчук (Херсли), 31:45 (3:1). Широков 45:04 (4:1 - мен.). Шалунов (Григоренко, Капризов), 45:46 (4:2).
Место и дата
21 августа 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция