Рафаил Ишматов: СКА будет не хватать Дадонова и Шипачева

Заслуженный тренер России Рафил Ишматов прокомментировал победу СКА над ЦСКА в матче за Кубок открытия.

«Это две равные по составу команды, но только с точки зрения имен. В ЦСКА еще не сложилась команда, поскольку летом ее состав очень серьезно обновился. СКА все же имеет постоянный костяк — выработанное за последние три-четыре года «чувство друг друга» сделало ту разницу, которая и отобразилась в счете на табло. И эта сыгранность пока позволяет пережить отъезд Дадонова и Шипачева, хотя этих игроков питерцам все равно будет не хватать. Не так просто сделать столь мощную тройку, какая была у Вадима и Евгения сначала с Панариным, а потом с Гусевым.



Никитин? Сложно говорить о каком-то индивидуальном стиле тренера в топ-клубе уровня ЦСКА. Большой бюджет и большие деньги, вкладывающиеся в комплектацию состава, налагают свой отпечаток и на игру. На тренера оказывается давление сверху, что не позволяет ему ставить более-менее рискованный и зрелищный хоккей. А ведь именно в больших клубах и проявляется игровое видение главного тренера, но амбиции ЦСКА могут заставить Никитина упрощать тактику и избирать более надежную игру с точки зрения результата, без каких-то рисковых кадровых или тактических решений.

Капризов сыграл хорошо — видно, что он берет на себя лидерские функции. Но важно, чтобы он продолжал играть и расти в мастерстве. Поэтому нужно, чтобы Кирилл имел стабильно по 16-18 минут игрового времени в матче. Здесь может стать проблемой излишне широкая обойма высококлассных хоккеистов в ЦСКА. Такая глубина состава может пойти на пользу, но бывали случаи, когда она разваливала коллектив», — цитируют Ишматова «Известия».