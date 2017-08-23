Константин Барулин: В «Сочи» пообещали, что зарплата будет платиться без задержек

Вратарь ХК «Сочи» Константин Барулин рассказал о текущем положении дел в команде, ее тренерском штабе и задачах.



«Тяжело что-то сейчас говорить о перспективах «Сочи». В межсезонье мы на 80-85% обновили команду, пришел новый тренерский штаб.



Буцаев и Зубов играли в НХЛ. Каждый имеет колоссальный опыт работы в нашем чемпионате. Но в нюансах тренировочного процесса есть определенные различия. Мы только привыкаем к требованиям Сергея Александровича. Новая команда собралась, и нам еще нужно много вместе делать. Мне в этом смысле полегче, поскольку пришедший с Зубовым тренер вратарей Яри Каарела уже тренировал меня в «Атланте», поэтому долго притираться друг к другу нам не пришлось. В раздевалке Зубов общается не так, как на публике. Идет рабочий процесс, он максимально доступно объясняет, что от нас хочет, указывает на недочеты. Задачи ставятся серьезные. Да, сменилось 85% команды. И что? Не выходить из-за этого в плей-офф?



Финансовая ситуация? Нам все выплатили и дали обязательство, что в этом сезоне выплаты будут производиться без задержек. Пока проблем нет. В прошлом сезоне финансовых проблем было больше, чем в позапрошлом. В сезоне-2015/16 нам не платили два-три месяца. В прошлом — до полугода. Отчасти это помешало нам попасть в плей-офф. Не скажу, что ребята опускали руки. Но есть игроки, которые еще не успели сколотить капитал и вынуждены думать о том, как прокормить семью, оплатить жилье. Это, конечно, не дает полностью сконцентрироваться на игре. Мы до последнего боролись за выход в плей-офф, не хватило двух-трех очков.

В Сочи очень комфортно и мне, и моей семье. Поэтому и остаёмся как можно дольше. Не могу сказать, что в предыдущих клубах и городах было плохо. Но там не по моей вине происходили расставания. Меня не выгоняли из команд, не убирали из состава. Просто не сходились во мнениях о дальнейшей совместной работе. И мирно расставались», — цитируют Барулина «Известия».