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Алексей Олейник: Шанс Макгрегора на победу над Мэйвезером составляет 35%

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский боец ММА Алексей Олейник высказал мнение, что в грядущем бою между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйвезером фаворитом является американец.

«Болеть я буду за Макгрегора, но чисто боксерские шансы у него меньше, чисто по технике бокса. Флойд всю жизнь в боксе, это боксер очень крутого уровня. Но Макгрегор тоже очень сильный парень, он чемпион из ММА, он уже олимпиец в смешанных единоборствах. Макгрегор – крутой боец. Да, не боксер мирового уровня, но процентов 35 на победу у него есть железно. Возможно, даже 40%.

«Не будем забывать, что боксеры привыкли именно к боксерской технике, а тут другое. И характер есть у Конора. Так что шанс на победу у Макгрегора есть достаточно неплохой», - цитирует Олейника «Р-Спорт».

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