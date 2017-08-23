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Губернатор Самарской области: Бюджет «Лады» увеличится на 50 миллионов рублей

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин заявил, что бюджет «Лады» в новом сезоне будет увеличен.

«Нами принято решение выделить клубу на 50 миллионов рублей больше, чем год назад. Это где-то 20-25 процентов бюджета. Но это не говорит о том, что цифра окончательна. Если вы будете полностью отдаваться делу и показывать серьезные успехи, мы можем поддержать вас дополнительно, стимулировать еще больше.

Первая задача - это, конечно, выход в плей-офф. Но это задача-минимум. А дальше будем смотреть насколько возможно пройти как можно дальше, забраться как можно выше. Мы же в свою очередь будем за вами внимательно следить, чтобы не повторились те проблемы, которые помешали команде в прошлом году. Из-за чего, собственно, и случился этот ноябрьско-декабрьский провал. Постараемся сделать все, чтобы с выплатой зарплат был полный порядок.

Нам очень нужна хоккейная «Лада», и очень нужны победы. Те люди, которые переживают за вас, болеют всей душой, заждались больших успехов, которые были у нас 15-20 лет назад. В свое время мы возвращались в КХЛ не для того, чтобы прозябать внизу. Пора делать большой шаг вперед», - приводит слова Меркушкина «Р-Спорт».

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