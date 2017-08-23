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«Барселона» отказалась от приобретения Сери

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Полузащитник «Ниццы» Жан-Микаэль Сери не перейдет в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Руководство вице-чемпионов Испании неожиданно отказалось от покупки 26-летнего игрока сборной Кот-д’Ивуара, за которого пришлось бы заплатить 40 миллионов евро.

Еще вчера клубы вели переговоры и планировали объявить о трансфере в среду, но по техническим причинам в «Барселоне» передумали подписывать контракт с Сери.

Отметим, что накануне Сери провел 90 минут за «Ниццу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Наполи» (0:2).

Теперь «Барселона» собирается сосредоточиться на переговорах о переходе полузащитников Усмана Дембеле («Боруссия») и Филиппе Коутинью («Ливерпуль»).

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