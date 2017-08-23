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Олег Пиганович: «Нефтехимик» сумел перехватить инициативу и выиграть

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник «Нефтехимика» Олег Пиганович прокомментировал победу над «Амуром» со счетом 2:0. 

«Отлично, что выиграли, взяли три очка в первом матче при родных трибунах. Здорово! Будем стараться дальше и готовиться к следующему матчу. Удаления? Серьезно настраивались, быть может, где-то перегорели. В начале два удаления, чуть-чуть не повезло. Отлично, что выстояли, взяли инициативу в свои руки и выиграли этот матч. 

Как Андрей Назаров просил сыграть? Как обычно, играем активно, то есть никому спуску не давать, биться в тело, больше бросать. 

Соперник? Хорошая команда, ребята молодцы. Я думаю, они не были дома с начала предсезонных сборов, все время они где-то «шатались», кочевали, так скажем, но молодцы – хорошо играли», – цитирует Пигановича «Бизнес Online».

Матч

Нефтехимик - Амур - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы:

Порядин (Авцин), 22:25 (1:0). Пиганович (Секстон, Сергеев), 41:56 (2:0 - бол.).

Место и дата

22 августа 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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