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Федор Кудряшов: Роналду не самый сильный футболист, против которого я играл

Источник:  ТАССКомментарии

Защитник сборной России и «Рубина» Федор Кудряшов подвел итоги выступления национальной команды на Кубке конфедераций.

«Осталось, скорее, чувство неудовлетворенности, потому что не выполнили то, что задумали со спортивной точки зрения. В целом ощутил сумасшедшую поддержку болельщиков в каждом городе, в котором побывали, ну, а организация просто на высшем уровне, об этом говорили и игроки других команд, и гости. А лично для меня турнир показал сильные и слабые стороны, теперь буду работать над тем, чтобы прибавлять в мастерстве. 

Не думаю, что третье место в группе – наш уровень. Мы могли рассчитывать на большее и мы хотели выйти из группы. Где-то нам не повезло, где-то мы недоработали как команда, не до конца выполнили установку тренера. Наверное, из-за этого и не удалось. У нас СМИ много пишут. Никакого конфликта не было, в сборной царила хорошая, рабочая атмосфера. Я ничего не видел и, думаю, что ничего и не было. Безусловным лидером сборной является Игорь Акинфеев. Время покажет, кто еще будет претендовать на роль лидера, сейчас говорить рано, потому что еще целый год до ЧМ. Да, наверное, есть игроки, которые могут усилить команду, но это не мое дело, я в этом не разбираюсь, я не тренер и, наверное, никогда им не буду.

Не сказал бы, что Роналду самый сильный футболист, против которого я играл. Хотел бы отметить всю сборную Португалии, которая действовала очень слаженно и дисциплинированно. В этой сборной очень много индивидуально сильных игроков, и Роналду один из них, хотя, конечно, это человек, который реализует практически каждый свой момент. 

Что касается Чичарито, им я впечатлен не был, у нас получилось сыграть против него плотно и не позволить проявить свои лучшие качества. Вообще на турнире понравился португалец Бернарду Силва. Думаю, первоочередная задача сборной на ЧМ-2018 – выйти из группы, а дальше – пройти как можно дальше», - цитирует Кудряшова ТАСС.

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