«Спартак» увеличил предложение по Эвертону Фелипе до 3,5 миллиона евро

Полузащитник «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе близок к переходу в «Спартак», сообщает Jornal do Commercio.

По информации издания, чемпионы России увеличили предложение до 3,5 миллиона евро после того, как бразильцы отказались продавать игрока за один миллион.

«Все улажено. «Спартак» увеличил предложение, и «Спорт Ресифи» дал согласие. В среду все будет решено окончательно», – сказал 20-летний игрок.

Трансфер Эвертона Фелипе может стать рекордным в истории «Спорт Ресифи».

Представители клуба официально не подтвердили информацию о переговорах.

В 17 матчах нынешнего сезона выступающий в роли правого вингера бразилец забил один гол и сделал две голевые передачи.

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