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Ригони тренируется вместе с «Зенитом»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони проводит тренировку вместе с игроками петербургского клуба.

Ранее Ригони прошел медосмотр в «Зените».

Напомним, аргентинец выступал за «Индепендьенте», в составе которого провел 43 матча и забил 15 голов, с 2016 года. Ранее в «Зенит» перешли аргентинцы Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси.

Петербуржцы после семи туров с 19 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

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