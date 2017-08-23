Ригони тренируется вместе с «Зенитом»
Бывший полузащитник «Индепендьенте» Эмилиано Ригони проводит тренировку вместе с игроками петербургского клуба.
Ранее Ригони прошел медосмотр в «Зените».
Напомним, аргентинец выступал за «Индепендьенте», в составе которого провел 43 матча и забил 15 голов, с 2016 года. Ранее в «Зенит» перешли аргентинцы Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси.
Петербуржцы после семи туров с 19 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.
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