Александр Григорян: Задача «Арарата» - выход в ФНЛ

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян поведал о задачах команды на сезон.



«Безусловно, «Балтика» — очень сильная команда, обладающая мощным составом. Знаю всех футболистов калининградского клуба, многие из них имеют большой опыт выступлений в российской премьер-лиге. Команда играет в схему с тремя центральными защитниками, среди которых тоже много опытных ребят. Виктор Свежов – один из лучших центральных полузащитников ФНЛ. Дмитрий Скопинцев великолепно начал сезон, в линии атаки много вариантов. Как я понимаю, команду собирали под задачу выхода в РФПЛ. Но руководство заняло грамотную позицию – без лишних слов, не афишируя громких целей команды.



Последние неудачи не влияют на уровень мастерства футболистов и организацию игры, которую поставил главный тренер Игорь Черевченко. А по этим критериям «Балтика» сейчас — одна из лучших в ФНЛ. Нельзя забывать об их высокой мотивации — пройти как можно дальше в Кубке России.

Для нас будет очень показательная игра. Мы сейчас строим команду и пока ещё не пришли к оптимальному физическому состоянию и игровому ритму. Мне как главному тренеру будет очень интересно посмотреть на качество нашей игры на фоне столь серьезного соперника. Эта игра дает нам возможность не только побиться за выход в следующий раунд Кубка России, но и чётко выявить текущие возможности команды, которые не всегда информативны в матчах против команд ПФЛ.



Однозначно самая главная наша задача – выход в ФНЛ, и не может быть ничего важнее этого. Но кто же будет отказываться от Кубка? Это шикарная возможность сыграть с командой РФПЛ и порадовать своих болельщиков», — цитирует Григоряна официальный сайт «Арарата».