Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Автомобилист
Футбол  Арарат- : -Балтика
Хоккей  СКА- : -Слован
Футбол  Сызрань-2003- : -Крылья Советов
Хоккей  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  ЦСКА- : -Янг Бойз
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Григорян: Задача «Арарата» - выход в ФНЛ

Источник:  Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»Комментарии

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян поведал о задачах команды на сезон.

«Безусловно, «Балтика» — очень сильная команда, обладающая мощным составом. Знаю всех футболистов калининградского клуба, многие из них имеют большой опыт выступлений в российской премьер-лиге. Команда играет в схему с тремя центральными защитниками, среди которых тоже много опытных ребят. Виктор Свежов – один из лучших центральных полузащитников ФНЛ. Дмитрий Скопинцев великолепно начал сезон, в линии атаки много вариантов. Как я понимаю, команду собирали под задачу выхода в РФПЛ. Но руководство заняло грамотную позицию – без лишних слов, не афишируя громких целей команды. 

Последние неудачи не влияют на уровень мастерства футболистов и организацию игры, которую поставил главный тренер Игорь Черевченко. А по этим критериям «Балтика» сейчас — одна из лучших в ФНЛ. Нельзя забывать об их высокой мотивации — пройти как можно дальше в Кубке России.

Для нас будет очень показательная игра. Мы сейчас строим команду и пока ещё не пришли к оптимальному физическому состоянию и игровому ритму. Мне как главному тренеру будет очень интересно посмотреть на качество нашей игры на фоне столь серьезного соперника. Эта игра дает нам возможность не только побиться за выход в следующий раунд Кубка России, но и чётко выявить текущие возможности команды, которые не всегда информативны в матчах против команд ПФЛ. 

Однозначно самая главная наша задача – выход в ФНЛ, и не может быть ничего важнее этого. Но кто же будет отказываться от Кубка? Это шикарная возможность сыграть с командой РФПЛ и порадовать своих болельщиков», — цитирует Григоряна официальный сайт «Арарата».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Бояринцев: Первое место «Носты»? Пусть лучше весной все будет такТренер «Носты» Денис Бояринцев высказался об успешном старте команды в нынешнем сезоне.Илие Чебану: Мое вино регулярно употребляет КасаевВратарь саранской «Мордовии» и сборной Молдавии Илие Чебану рассказал о том, как привозил молдавский алкоголь в Россию.Александр Григорян: Класс игроков «Арарата» выше, чем игроков «Энергомаша»Главный тренер «Арарата» Александр Григорян поделился ожиданиями от матча шестого тура ПФЛ против «Энергомаша».Московский «Арарат» подписал полузащитника Пугина (фото)«Арарат» подписал контракт с полузащитником Алексеем Пугиным, сообщает официальный твиттер московского клуба.Безумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и ИзмайловаБезумие или серьезный клуб? Что за «Арарат» подписал Павлюченко и ИзмайловаМосковский «Арарат» – точно самый яркий клуб лета в России. Теперь сюда пришел напрямую из РФПЛ не только игрок, но и тренер Григорян.
Футбол
Ригони тренируется вместе с «Зенитом»
Футбол
«Спартак» увеличил предложение по Эвертону Фелипе до 3,5 миллиона евро
Футбол
«Барселона» отказалась от приобретения Сери
Волейбол
Александр Климкин: Спиридонов не приживется в «Зените»
все новости
Арарат
Арараткалендарьстатистика
Александр Григорян
Александр Григорянвсе новости
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости