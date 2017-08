Леброн Джеймс: Это были великолепные три года, Кайри

Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поблагодарил разыгрывающего Кайри Ирвинга, который был обменян в «Бостон Селтикс», за годы, проведенные в одной команде.

«Этот парень просто невероятно талантлив, я к нему испытываю огромное уважение. Это были хорошие три года, Кайри!», - написал Джеймс в своем твиттере.

That's the only way to be to the kid! Special talent/guy! Nothing but respect and what a ride it was our 3 years together Young Gode #Filayy https://t.co/wKYmYsmdgG