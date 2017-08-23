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Леброн Джеймс: Это были великолепные три года, Кайри

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Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс поблагодарил разыгрывающего Кайри Ирвинга, который был обменян в «Бостон Селтикс», за годы, проведенные в одной команде.

«Этот парень просто невероятно талантлив, я к нему испытываю огромное уважение. Это были хорошие три года, Кайри!», - написал Джеймс в своем твиттере.

Напомним, «Селтикс» выменяли Ирвинга на Айзейю Томаса, Джея Краудера, Анте Жижича и пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Бруклин Нетс».

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