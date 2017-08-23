«Барселона» сделает новое предложение «Ливерпулю» по Коутиньо

«Барселона» готовит четвертое предложение «Ливерпулю» по трансферу полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Sky Sports.

Теперь каталонцы готовы заплатить за 25-летнего бразильца 101 миллионов фунтов, а еще 37 миллионов «красные» могут получить в качестве бонусов. Причем на этот раз бонусы связаны с участием Коутиньо в матчах Лиги чемпионов и могут быть легко выполнены.

Сам игрок продолжает рассчитывать на переход в «Барселону» и, по данным испанских источников, сейчас как никогда раньше решительно настроен на то, чтобы уйти из «Ливерпуля».

Отметим, что ранее сообщалось о том, что «Барселона» отказалась от покупки Коутиньо.