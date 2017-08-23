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Павел Погребняк: Разница в уровне между ФНЛ и РФПЛ несущественная

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк выразил мнение, что разница в уровне клубов премьер-лиги и ФНЛ несущественна.

«На самом деле многие недооценивают уровень ФНЛ. Понятно, что лидеры премьер-лиги - «Зенит», ЦСКА и другие - стоят особняком. Но если брать вторую восьмерку РФПЛ, то разница с теми, кто на ведущих позициях в ФНЛ, не такая существенная. Посмотрите: и «Динамо», и «Тосно», и «СКА-Хабаровск», которые были в прошлом сезоне в ФНЛ, смотрятся сейчас вполне достойно.

И даже если говорить о конкретных игроках, то Виталий Шахов и Антон Заболотный, проведшие сезон-2016/17 в ФНЛ, сейчас вызваны в сборную России, пускай это и экспериментальный состав.

Панченко тоже постоянно в поле зрения тренеров нашей национальной команды. Некоторые из тех, кто был на виду в ФНЛ в прошлом сезоне, подписали контракты с клубами РФПЛ. Например, Александр Трошечкин, признанный по итогам прошлого года лучшим молодым футболистом ФНЛ и игравший в «Факеле», подписал соглашение с «Тосно». Думаю, он имеет все шансы стать там одним из лидеров», - цитирует Погребянка «Р-Спорт».

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