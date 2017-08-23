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Дмитрий Чернышенко: Победитель КХЛ получает 30 миллионов рублей от телеправ

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Глава КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил о том, совет директоров лиги принял решение, что победитель Кубка Гагарина получает более 30 миллионов от реализации телеправ.

«Советом директоров принято решение, что между клубами распределяется доход только от телеправ. Победитель Кубка Гагарина получает более 30 миллионов рублей. Эти цифры растут», - цитирует Чернышенко «Р-Спорт».

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является санкт-петербургский СКА.

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