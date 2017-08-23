Игорь Албин: Не нужно все воспринимать слишком серьезно

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин призвал не относиться слишком серьезно к его словам по поводу бакланов, которые повредили крышу арены «Санкт-Петербург».

«Друзья, не стоит ко всему относиться слишком серьезно. Будьте добрее. Рад, если кого-то повеселил. Но в каждой шутке есть… доля шутки», — написал Албин своем в фейсбуке.

Напомним, ранее Албин заявил, что крышу на новом стадионе «Санкт-Петербург» долбят морские птицы, что приводит к протечкам.