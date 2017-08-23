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Грановская может пригласить Тухеля в «Челси»

Источник:  Sport BildКомментарии

Директор «Челси» Марина Грановская рассматривает вариант приглашения в клуб бывшего главного тренера «Боруссии» (Дортмунд) Томаса Тухеля, сообщает Sport Bild.

Грановская уже приступила к сбору информации о 43-летнем немце, которому в «Челси» отдают предпочтение перед испанцем Луисом Энрике из-за отличного владения английским языком.

Напомним, поводом к изучению кандидатов на пост главного тренера послужило то, что у Грановской испортились отношения с нынешним тренером команды Антонио Конте. Это произошло после конфликта итальянца с форвардом Диего Костой, переходом которого из «Атлетико» лично занималась Грановская.

Добавим, что Тухель проработал два сезона в «Боруссии», а перед этим на протяжении пяти лет тренировал «Майнц».

Вместе с «Боруссией» Тухель выиграл минувшей весной Кубок Германии.

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