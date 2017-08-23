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Владимир Кличко: Мэйвезер заслуживает уважения

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мэйвезером.

«Образ навсегда останется в голове. Образ Макгрегора говорит сам за себя. Я думаю, что он довольно дикий парень, он напоминает мне парней из фильма «Бойцовский клуб» с Брэдом Питтом.

Что касается Мейвезера, то нравится вам он или нет, но его нужно уважать. Все, чего Флойд достиг на профессиональном ринге в различных весовых категориях, указывает на то, насколько качественным атлетом он является. Он боксер, который заслуживает своего места в истории. И, без сомнения, он будет включён в Зал славы бокса», — цитирует Кличко BoxingScene.

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