Анатолий Мещеряков: Эдер стоит заплаченных денег

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход в команду нападающего Эдера.



«Я считаю, что это достойный игрок за те деньги, в рамках которых мы его арендовали. Эдер должен усилить наши позиции в нападении.



Нуждались бы мы в Эдере без травмы Ари? Трудно сказать. В любом случае мы смотрим усиления по каждым позициям, и это был один из вариантов, который мы рассматривали», - сказал Мещеряков, не став распространяться на тему возможных будущих трансферов.



«Играть нужно в каждом матче, это только начало. Как только ты говоришь, что удовлетворен, то перестаешь развиваться. Я предпочитаю подводить итоги по окончании определенного этапа пути, а сейчас только начало», - цитирует Мещерякова «Р-Спорт».