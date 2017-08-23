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Анатолий Мещеряков: Эдер стоит заплаченных денег

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Председатель совета директоров столичного «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал переход в команду нападающего Эдера.

«Я считаю, что это достойный игрок за те деньги, в рамках которых мы его арендовали. Эдер должен усилить наши позиции в нападении. 

Нуждались бы мы в Эдере без травмы Ари? Трудно сказать. В любом случае мы смотрим усиления по каждым позициям, и это был один из вариантов, который мы рассматривали», - сказал Мещеряков, не став распространяться на тему возможных будущих трансферов.

«Играть нужно в каждом матче, это только начало. Как только ты говоришь, что удовлетворен, то перестаешь развиваться. Я предпочитаю подводить итоги по окончании определенного этапа пути, а сейчас только начало», - цитирует Мещерякова «Р-Спорт».

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