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Пестушко перешел в «Югру»

Источник:  ХК «Югра»Комментарии

Форвард Максим Пестушко продолжит карьеру в «Югре», сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 32-летний нападающий выступал в «Авангарде» и набрал 28 (12+16) очков в 59 матчах при показателе полезности «+13» и восьми минутах штрафа. В июле «Авангард» расторг контракт с Пестушко по обоюдному согласию.

Ранее в КХЛ Пестушко играл в «Динамо» (Москва) и «Нефтехимике». Всего в 499 матчах на его счету 292 (145+147) очков при показателе полезности «+70» и 226 минутах штрафа. В новой команде форвард будет играть под 85-м номером.

Кроме того, «Югра» объявила о расторжении контракта по соглашению сторон с форвардом Александром Васильевым.

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