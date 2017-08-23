Роберто Манчини: Посмотрим, сможет ли Ригони выйти на поле в воскресенье

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о готовности Эмилиано Ригони сыграть за сине-бело-голубых.

- Когда можно рассчитывать на Ригони?

- Это одна из первых тренировок. Посмотрим, как проявит себя в ближайшие дни. Посмотрим, будет ли способен выйти на поле в воскресенье, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 23 августа Ригони провел первую тренировку в «Зените», а ранее прошел медосмотр.



Эмилиано Ригони выступал за «Индепендьенте», в составе которого провел 43 матча и забил 15 голов, с 2016 года. Ранее в «Зенит» перешли аргентинцы Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси.

Петербуржцы после семи туров с 19 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

27 августа «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» встретится с «Ростовом».

