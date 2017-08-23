Дмитрий Полоз: Рассчитываем, что на матче с «Утрехтом» атмосфера будет как со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился мнением о предстоящем ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».

- Какое у вас физическое состояние после матча с «Амкаром»?

- Все хорошо. Сейчас было важно восстановиться за два дня. Хорошо себя чувствую и готов к игре.

- Голевая комбинация в Перми – это импровизация?

- Мы отрабатываем комбинации на тренировках, но та ситуация получилась спонтанной. Хорошо, что забили.

- Все билеты проданы. Рассчитываете на невиданную до этого поддержку?

- Ждем как можно больше болельщиков. Игра очень важная, и их поддержка очень нужна. Рассчитываем только на положительный результат и надеемся, что атмосфера будет примерно такой же, как на матче со «Спартаком», - приводит слова Полоза корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Утрехт» состоится 24 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Первая встреча команд закончилась победой голландцев со счетом 1:0.