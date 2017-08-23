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Роберто Манчини: Шатов и Дзюба смогут сыграть против «Утрехта»

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о предстоящем ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы против «Утрехта».

- Шатов и Дзюба могут помочь в матче с Утрехтом?
- Они восстановились, могут сыграть завтра и в воскресенье. Завтра точно не можем рассчитывать на Анюкова и Жиркова.

- Есть ли новости о будущем Дзюбы?
- Нет, ничего нового. Он тренируется и готов играть. Никаких новостей, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Зенит» - «Утрехт» состоится 24 августа в 20:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Первая встреча команд закончилась победой голландцев со счетом 1:0.
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