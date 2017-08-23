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Дмитрий Чернышенко: Снижение потолка зарплат не приведет к последствиям

Источник:  «Коммерсантъ»Комментарии

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о планах снизить потолок зарплат в лиге.

«Почти половина затрат клубов – это затраты на фонд оплаты труда. Если у нас больше 80% игроков переоценены раза в два минимум, то вот и источник оптимизации. При этом подчеркну: цели сосредоточиться на том, чтобы недоплачивать нашим игрокам, не было. Была цель привести финансовые параметры лиги и клубов в соответствие с текущими рыночными реалиями, а не с ажиотажным спросом или личными амбициями. Что касается понижения потолка заработных плат… Если вы вспомните, то вначале мы сделали две вещи. Первое: зафиксировали все зарплаты в рублях. Это был 2014 год. И все согласились, несмотря на то что тогда рубль упал по отношению к доллару почти в два раза. В том числе хоккеисты, у которых были валютные контракты. Второе, что мы сделали: добились, что клубы согласились с тем, что потолок в 1 млрд 100 млн рублей, который был на тот момент, каждый сезон будем снижать на 50 млн. Сейчас у нас потолок — 900 млн, а через три сезона станет уже 600 млн, при этом каждый клуб получит право выводить из-под потолка двух звезд. Сколько бы звезда ни стоила, это будет решать сам клуб.

В данном случае мы ограничиваем не звезд, а прежде всего игроков более низкого уровня. И для того чтобы звезды равномерно распределились по клубам, как раз и вводятся ограничения. Причем за это проголосовали и суперклубы. Снижение потолка зарплат на самом деле не приведет к каким-то серьезным последствиям. Мы провели анализ фонда оплаты труда игроков. Сейчас у топовых клубов бюджет в восемь раз больше, чем у тех, что находятся в конце этой таблицы, а в НХЛ всего в два раза. Но там 100 лет занимались тем, что приводили клубы более или менее к равному уровню. Ну как можно поднять интерес ко всем матчам, если у нас сейчас такой вот совершенно не спортивный разрыв в возможностях клубов?» — цитирует Чернышенко «Коммерсант».

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