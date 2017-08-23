Российские баскетболисты проиграли украинцам на Универсиаде
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборная России по баскетболу потерпела поражение от команды Украины в матче Универсиады, которая проходит в Тайбэе.
- Встреча группы D, прошедшая в среду, завершилась со счетом 72:65 (9:14, 24:12, 12:18, 27:21) в пользу украинцев. В составе россиян 21 очко набрал Руслан Абдулбасиров.
В следующем матче Универсиады сборная России (1 победа и 2 поражения) в четверг сыграет с командой Австралии.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически