Комментатор ESPN не будет освещать американский футбол из-за своей фамилии

Спортивный комментатор телеканала ESPN Роберт Ли не будет освещать матч по американскому футболу в городе Шарлотсвилл из-за того, что он является полным тезкой генерала времен Гражданской войны.

Генерал Ли который командовал армией южан во время Гражданской войны в США и решение о сносе памятника которому привело к беспорядкам в городе Шарлотсвилл.

- Мы приняли совместно с Робертом решение, что он будет комментировать другой матч после трагических событий в Шарлотсвилле — просто из-за совпадения имен. В настоящий момент это, кажется, устраивает всех. Мы сожалеем, что об этом вообще приходится говорить и что эта проблема коснулась комментатора, который ведёт прямые репортажи с футбольных матчей, — говорится в заявлении ESPN, которое приводит RT на русском.

Отмечается, что такое решение было принято с целью избежать возможных беспорядков во время игры в городе, где на днях произошли массовые столкновения сторонников и противников сноса памятника известному военоначальнику.







