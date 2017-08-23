Роберто Люонго оправился после операции и возобновил тренировки

Голкипер «Флориды» Роберто Люонго рассказал о подготовке к новому сезону после операции на бедре.

- Я был травмирован до конца мая. Но теперь я готов получить полноценную летнюю подготовку. Это здорово, что я смог вернуться. Сейчас идет вторая неделя моих тренировок. Никаких проблем не возникало.

Теперь я понимаю, что я могу тренироваться изо всех сил, и у меня не будет никаких проблем. Можно не думать об этом. Это большой первый шаг для меня после того, как я пережил взлеты и падения в связи с моей проблемой в прошлом году.

Мне будет важно показывать лучший результат. Иногда в прошлом году я чувствовал себя хорошо, но я не показывал свою лучшую игру, которую должен был. Это было ошибкой с моей стороны.

После того, что я пережил в прошлом году, я знаю, что должен оставаться сильным, выполнять все упражнения, чтобы убедиться, что мышцы бедра остаются сильными. В прошлом году эти мышцы начали ослабевать, и все проблемы вернулись. Я хочу убедиться, что это не повторится, – цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Люонго находится вне игры со 2 марта текущего года, когда он получил травму бедра в игре с «Филадельфией».