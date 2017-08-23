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Роберто Манчини: «Зенит» вынужден приглашать футболистов, но не знаю, кто именно придет

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о трансферной политике петербургского клуба.

- Почему пригласили именно Ригони? Кого еще из новичков ожидать?
- Посмотрим, что может случиться. Никакой конкретики нет. Нас покинуло огромное количество хороших футболистов – больше 10 человек. В их числе были Гарсия и Жулиано, которые знали российский чемпионат очень хорошо и выступали на высоком уровне. Мы вынуждены приглашать других футболистов, но не знаю, кто именно придет. Ригони – сильный полузащитник, хороший игрок, но посмотрим на поле, - приводит слова Манчини корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, 23 августа Ригони провел первую тренировку в «Зените», а ранее прошел медосмотр.

Эмилиано Ригони выступал за «Индепендьенте», в составе которого провел 43 матча и забил 15 голов, с 2016 года. Ранее в «Зенит» перешли аргентинцы Эмануэль Маммана, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер и Себастьян Дриусси.

Петербуржцы после семи туров с 19 очками возглавляют турнирную таблицу РФПЛ.

27 августа «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» встретится с «Ростовом».
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